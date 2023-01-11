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البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد بالمملكة 3.7% خلال 2023

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البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد بالمملكة 3.7% خلال 2023

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد بالمملكة 3.7% خلال 2023

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد بالمملكة 3.7% خلال 2023
٠٣:٤١:٠٣ ص، الأربعاء، ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد في المملكة بنسبة 3.7% في عام 2023م، مقابل تقديراته لنمو الناتج المحلي للمملكة في 2022م بنسبة 8.3%.

كما توقع البنك الدولي، في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي للمملكة في عام 2024م بنسبة 2.3%.

وكان البنك الدولي، في أكتوبر الماضي، قد رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمملكة إلى 8.3% خلال عام 2022، مقارنة مع توقعاته السابقة في مايو الماضي بنمو متوقع يبلغ 7%، كما توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.7% في عام 2023.

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4 أسباب لتباطؤ معدلات النمو العالمي

وعزا البنك الدولي، تباطؤ معدلات النمو العالمي إلى 4 أسباب رئيس، هي:

1 – ارتفاع معدلات التضخم.

2 – ارتفاع أسعار الفائدة.

3 – انخفاض الاستثمارات.

4 – الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتخوف البنك من دفع التطورات السلبية – مثل التضخم الأعلى، أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية – الاقتصاد العالمي إلى الركود، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من نوبات الركود العالمي.

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نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في 2023

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، “إن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تواجه تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات؛ بسبب أعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار، حيث يتم الاستحواذ على رأس المال العالمي من جانب الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.

وتابع مالباس: “من شأن ضعف النمو والاستثمار في أنشطة الأعمال أن يفاقم الانتكاسات الخطيرة التي لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ”.

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