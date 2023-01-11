سيارة تسلا ذاتية القيادة تتسبب في إصابة 9 أمريكيين وخسائر بحادث مروري

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تسببت سيارة من نوع تسلا، ذاتية القيادة، في حادث مروري، نتج عنه إصابة 9 أشخاص، وتضرر العديد من المركبات، على طريق نفق “باي” المزدحم، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

إصابات وخسائر مادية وتكدس بمدخل النفق

وتعطلت السيارة بشكل غير متوقع، داخل النفق، مما أدى إلى تكدس العديد من السيارات، بعد مدخل النفق، وكذلك اصطدام بعض المركبات، وفقا لتقرير دورية الطرق السريعة بكاليفورنيا.

بعدها اضطر عدد من السائقين للتوقف خلفها بسرعة، لكن البعض الآخر خلفهم لم يستطع التوقف، فوقع حادث الاصطدام الكبير، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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لم يتضح تنشيط القيادة الذاتية

وأظهر الفيديو المتداول، الذي وثقته كاميرا المراقبة داخل النفق، سيارة تسلا وهي تغير حارتها وتتباطأ حتى تتوقف، متسببة في الحادث، بينما توقفت بعض السيارات طواعية، وهرع سائقوها لتقديم المساعدة.

وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا في تقريرها، إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت “القيادة الذاتية الكاملة” نشطة وقت وقوع الحادث.