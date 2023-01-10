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رسميًا.. مايكروسوفت توقف دعم نظام تشغيل ويندوز 8.1

رسميًا.. مايكروسوفت توقف دعم نظام تشغيل ويندوز 8.1

رسميًا.. مايكروسوفت توقف دعم نظام تشغيل ويندوز 8.1
٠٢:٥٩:٤٨ ص، الأربعاء، ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة مايكروسوفت، أمس الثلاثاء، رسمياً إيقاف دعم نظام التشغيل ويندوز 8.1، وفقًا لما أكدته الشركة على مدونتها.

وأوضحت مايكروسوفت أنها بعد 10 يناير لن يتم تزويد مستخدمي النظام بالمساعدة الفنية لأي سبب من الأسباب، ولن توفر تحديثات للبرامج وأنظمة الأمان. ومع ذلك، سيستمر الكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل نظام التشغيل هذا في العمل، ولكن بدون تحديثات.

هذا وأوصت الشركة بالترقية إلى إصدار من نظام التشغيل لا يزال مدعومًا، على سبيل المثال، إلى ويندوز 11.

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وقالت إنه اعتبارًا من اليوم أيضًا، لن يتمكن المستخدمون من شراء التطبيقات والألعاب وتثبيتها من متجر مايكروسوفت على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم التي تعمل بنظام ويندوز 8.1.

يشار إلى أن شركة مايكروسوفت قدمت نظام التشغيل ويندوز 8.1 عام 2013 وهذا النظام مخصص في الغالب لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل باللمس، ومع ذلك، فهو يدعم أيضًا أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.

 

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