الأربعاء، ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة
400 ألف نسخة.. مذكرات الأمير هاري أسرع الكتب مبيعًا في بريطانيا
لأول مرة في تاريخها.. الخطوط الجوية البريطانية تعتمد الحجاب ضمن الزي الرسمي
قادة أمريكا الشمالية يناقشون تغيّر المناخ وجائحة كورونا بالمكسيك
الحمادي: كيف تحمي طفلك من خطر اليوتيوب؟ (فيديو)
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد بالمملكة 3.7% خلال 2023

الرئيسية

 /

دولي

 /

محاولة اغتيال نائبة رئيس دولة إفريقية بعبوة ناسفة

محاولة اغتيال نائبة رئيس دولة إفريقية بعبوة ناسفة

محاولة اغتيال نائبة رئيس دولة إفريقية بعبوة ناسفة
٠٢:٤٠:٢٧ ص، الأربعاء، ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نجت فرانسيا ماركيز، نائبة رئيس كولومبيا، من محاولة اغتيال، باستخدام عبوة ناسفة، تحمل مواد خطرة شديدة الانفجار، فيما تعد هذه هي المحاولة الثانية لاغتيال ماركيز.

7 كيلوجرامات من المواد المتفجرة

وكتبت نائبة الرئيس الكولومبي عبر “تويتر”: “عثر أعضاء فريقي الأمني ​​على عبوة بها أكثر من 7 كيلوجرامات من المواد المتفجرة على الطريق المؤدي إلى مسكن عائلتي في قرية يولومبو ، في سواريز، بمديرية كاوكا، وتم تدمير الطرد بطريقة خاضعة للرقابة من قبل عناصر مكافحة المتفجرات من SIJIN”.

وجاء في محضر الشرطة المرفق بتغريدتها، أن العبوة الناسفة كانت عبارة عن خليط من “مادة شديدة الانفجار من نترات الأمونيوم ومسحوق الألمنيوم و مسامير” مع صاعق تفجير، حسب “العربية”.

اقرأ أيضا:

المملكة تستنكر الهجوم المسلح على سفارة باكستان في كابل ومحاولة اغتيال القائم بالأعمال

محاولة جديدة لاغتيال ماركيز

وغردت ماركيز عبر “تويتر” قائلة: “هذه محاولة جديدة لقتلي”، مشيرة إلى استهدافها في عام 2019، عندما كانت ناشطة بيئية بهجوم بقنابل يدوية وبالرصاص في الدائرة نفسها.

الكلمات الدلالية:
دولة إفريقية عبوة ناسفة فرانسيا ماركيز محاولة اغتيال مسؤولة في كولومبيا نائبة رئيس كولومبيا نترات الأمونيوم

مواد ذات صلة

المزيد
أفريقيا الوسطى.. تقطيع أوصال جثث 5 مسلمين.. و14 قتيلاً خلال 24 ساعة

أفريقيا الوسطى.. تقطيع أوصال جثث 5 مسلمين.. و14 قتيلاً خلال 24 ساعة

٠٦:٤٣ ص، الأحد، ٠٩ مارس ٢٠١٤
بالفيديو.. راجمات روسية تقصف مواقع الأوكرانيين في دونباس

بالفيديو.. راجمات روسية تقصف مواقع الأوكرانيين في دونباس

١٠:٢٨ م، الخميس، ١٤ أبريل ٢٠٢٢
وول ستريت جورنال: كسر الثوار لحصار حلب مقدمة لتوفير الغذاء والدواء لـ300 ألف مدني

وول ستريت جورنال: كسر الثوار لحصار حلب مقدمة لتوفير الغذاء والدواء لـ300 ألف مدني

٠١:٤٨ م، الأحد، ٠٧ أغسطس ٢٠١٦
أكاديمي كندي يتهم قضاء بلاده بالازدواجية في اتهام المسلمين بـ«الإرهاب»

أكاديمي كندي يتهم قضاء بلاده بالازدواجية في اتهام المسلمين بـ«الإرهاب»

٠٨:٣٧ ص، الخميس، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *