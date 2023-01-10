محاولة اغتيال نائبة رئيس دولة إفريقية بعبوة ناسفة

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نجت فرانسيا ماركيز، نائبة رئيس كولومبيا، من محاولة اغتيال، باستخدام عبوة ناسفة، تحمل مواد خطرة شديدة الانفجار، فيما تعد هذه هي المحاولة الثانية لاغتيال ماركيز.

7 كيلوجرامات من المواد المتفجرة

وكتبت نائبة الرئيس الكولومبي عبر “تويتر”: “عثر أعضاء فريقي الأمني ​​على عبوة بها أكثر من 7 كيلوجرامات من المواد المتفجرة على الطريق المؤدي إلى مسكن عائلتي في قرية يولومبو ، في سواريز، بمديرية كاوكا، وتم تدمير الطرد بطريقة خاضعة للرقابة من قبل عناصر مكافحة المتفجرات من SIJIN”.

وجاء في محضر الشرطة المرفق بتغريدتها، أن العبوة الناسفة كانت عبارة عن خليط من “مادة شديدة الانفجار من نترات الأمونيوم ومسحوق الألمنيوم و مسامير” مع صاعق تفجير، حسب “العربية”.

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محاولة جديدة لاغتيال ماركيز

وغردت ماركيز عبر “تويتر” قائلة: “هذه محاولة جديدة لقتلي”، مشيرة إلى استهدافها في عام 2019، عندما كانت ناشطة بيئية بهجوم بقنابل يدوية وبالرصاص في الدائرة نفسها.