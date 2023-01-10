على المكشوف.. حسن نصر الله يطلب من خامنئي زيادة ميزانية المليشيا في لبنان

تواصل – فريق التحرير:

زار نعيم قاسم، نائب الأمين العام لجماعة “حزب الله” اللبنانية، وحمل خلال زيارته، رسالة من حسن نصرالله، إلى مرشد إيران علي خامنئي يطلب فيها، زيادة الميزانية التي تصرفها طهران للحزب.

خامنئي يوافق على الزيادة

تضمنت رسالة نصرالله طلبا من خامنئي لزيادة مخصصات الحزب، حسبما أوضح مصدر في مكتب المرشد الإيراني.

وأرفق الطلب بتقرير مفصل عن تأخر طهران في تسليم الحزب بعض مخصصاته، وهو ما أضر بقدرته على تقديم المساعدات لمناصريه.

وأكد المصدر، أن خامنئي تكفل بدفع المبالغ المتأخرة بشكل فوري، وتم بالفعل تسليم قسم منها مباشرة إلى قاسم، في حين جرى إرسال قسم آخر بطائرة شحن عسكرية عبر سورية السبت الماضي، حسب “الجريدة”.

وأبلغ خامنئي نائب حسن نصر الله، بقرار تخصيص زيادة 20% على المخصصات التي سينالها الحزب من طهران، مؤكدا أن تأخير بعض المدفوعات كانت بسبب انهماك السلطات الإيرانية في معالجة خلل بنيوي في عمل مصرفها المركزي، لا بسبب نقص الأموال.

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لقاء نصر الله والأسد ورئيسي

ولفت المصدر من داخل مكتب خامنئي، بأنه كان من المقرر أن يلتقي نصر الله، الرئيسين السوري بشار الأسد والإيراني إبراهيم رئيسي، في دمشق، ثم يسافر إلى طهران على متن طائرة الأخير للقاء خامنئي، والمشاركة في إحياء ذكرى قاسم سليماني، إلا أن الأزمة الصحية التي ألمت بالأمين العام لـ”حزب الله” حالت دون ذلك.