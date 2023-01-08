المملكة تفوز برئاسة مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية

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أعلن مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية، في ختام دورته الـ26 التي عقدت بمقر الجامعة بالخرطوم، أمس، فوز الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد برئاسة مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية، وتعيين البروفيسور حاتم عثمان محمد خير مديراً للجامعة، وذلك بحضور مجلس أمناء الجامعة.

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وأعرب رئيس أمناء جامعة أفريقيا العالمية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، عن شكره وتقديره لحكومة السودان، لاختيارها له رئيساً لأمناء الجامعة، مؤكداً أن جامعة أفريقيا تعد أكبر مركز إسلامي في أفريقيا، وأصبحت متنوعة بكلياتها وتنوع طلابها ومخرجاتها العلمية.