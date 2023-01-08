الأحد، ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
غداً.. آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الصحة
المملكة تفوز برئاسة مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية
هل يمكن إضافة مرافقين في الحج بعد سداد الرسوم؟
بعد هطول أمطار غزيرة.. نزح أطنان من المياه في أحياء مدينة السيح
للثانوية فأعلى.. تدريب منتهي بالتوظيف بمكافأة 3 آلاف ريال
شاهد.. جريان الأودية بحوطة بني تميم بعد هطول الأمطار

الرئيسية

 /

فرص

 /

غداً.. آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الصحة

غداً.. آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الصحة

غداً.. آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الصحة
٠٣:٢٨:٤٠ ص، الأحد، ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن انتهاء التقديم لوظائفها الجديدة غدًا الاثنين من خلال بوابة التوظيف بالوزارة.

وأشارت عبر موقعها على الانترنت إلى أن التقديم متاح لحاملي البكالوريوس والماجستير في تخصصات «علوم حاسب – تقنية معلومات – هندسة شبكات – هندسة حاسب – نظم معلومات حاسب آلي – أمن سيبراني – أمن معلومات».

مصابين ووفاة.. الصحة تعلن آخر تطورات كورونا في المملكة

وتتبنى وزارة الصحة رؤية واضحة تقوم على بناء مجتمع صحي معافى من خلال نظام صحي متكامل يحقق العدالة والمساواة في الرعاية الصحية من حيث الفاعلية، وإمكانية تحمل العبء المالي للعلاج والرعاية الصحية، كما تعمل على توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها، وتعزيز الصحة العامة، ووضع القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي ومراقبة أدائه.

الكلمات الدلالية:
فرص عمل وزارة الصحة وظائف الصحة وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

١١:١٧ ص، الثلاثاء، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٠
«وزارة الدفاع» تعلن توفر 20 وظيفة على برنامج التعاقد المباشر

«وزارة الدفاع» تعلن توفر 20 وظيفة على برنامج التعاقد المباشر

٠٨:١٩ م، الخميس، ١٧ مارس ٢٠٢٢
لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة براتب 8000 ريال

لحملة الدبلوم فما فوق.. وظائف شاغرة براتب 8000 ريال

٠٦:٠٦ م، الأثنين، ٢٨ مارس ٢٠٢٢
«تعليم جدة» تعلن عن وظائف شاغرة

«تعليم جدة» تعلن عن وظائف شاغرة

٠١:١٦ م، الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *