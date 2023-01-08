هل يمكن إضافة مرافقين في الحج بعد سداد الرسوم؟

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يوجد إمكانية لإضافة مُرافقين للحج بعد سداد الرسوم المقررة لأداء الفريضة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مُخصصة لذلك، أو لديه إقامة نظامية داخل المملكة.

واشارت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للمُتقدم للحج إلغاء حجزه من خلال المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة.

آلية التحقق من الحجز

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الحج والعمرة عن آلية التحققّ من حالة الحجز بعد التقديم لأداء فريضة الحج.

وأوضحت أنه يمكن لحجاج الداخل التحقق من الحجز من خلال الخطوات التالية:

– الدخول لموقع الوزارة “من خلال الدخول للموقع والاستعلام عن الحجز”.

– تطبيق نسك من خلال فتح التطبيق وتسجيل الدخول، والذهاب لخدمات الحج، واختيار الاستعلام عن الحجز.

تمديد التقديم لحجاج الداخل

في سياق متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة، تمديد التقديم على الحج، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر تمديد الحج حتى تاريخ 7/12/1444هـ، أو حتى اكتمال عدد الحجاج لهذا العام.

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آلية استعادة الأموال

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الحج والعمرة، الجمعة، عن آلية استعادة الأموال بعد التقديم على الحج للحجاج من داخل المملكة، ودفع قيمة الباقة في حالتي قبل أو بعد صدور التصريح.

وأضافت أنه بعد دفع قيمة باقة الحج سيتم تطبيق السياسة حسب الآتي:

قبل صدور تصريح أداء الحج

-إعادة المبلغ بالكامل من بداية من الإعلان عن إطلاق الحج حتى تاريخ 14 /10/ 1444هـ.

-في حال رفض إصدار التصريح، سيتم حسم أجور خدمات إلكترونية.

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