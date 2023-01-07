السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بعد هطول أمطار غزيرة.. نزح أطنان من المياه في أحياء مدينة السيح
للثانوية فأعلى.. تدريب منتهي بالتوظيف بمكافأة 3 آلاف ريال
شاهد.. جريان الأودية بحوطة بني تميم بعد هطول الأمطار
لغز اختفاء طفلة خميس مشيط يدخل شهره الثاني بلا جديد.. والأم يعتصرها الألم
بعد تدخل سفارتهم.. الإفراج عن الطلبة الكويتيين في مشاجرة الإسكندرية
5 نصائح لتفادي السمنة وزيادة الوزن في فصل الشتاء

الرئيسية

 /

محليات

 /

بعد هطول أمطار غزيرة.. نزح أطنان من المياه في أحياء مدينة السيح

بعد هطول أمطار غزيرة.. نزح أطنان من المياه في أحياء مدينة السيح

بعد هطول أمطار غزيرة.. نزح أطنان من المياه في أحياء مدينة السيح
٠٢:٤٥:٤٨ ص، الأحد، ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

نزحت بلدية الخرج خلال اليومين الماضيين كميات كبيرة من مياه الأمطار المتجمعة في بعض أحياء وشوارع مدينة السيح؛ نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وواصلت فرق الطوارئ ببلدية الخرج جهودها لإزالة تجمعات المياه ونواتجها من الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسة والفرعية بمدينة السيح، من خلال مجموعة من الفرق الميدانية التي تضم جملة من المعدات ومضخات لشفط المياه.

شاهد.. جريان الأودية بحوطة بني تميم بعد هطول الأمطار

هذا بالإضافة إلى تشكيل فرق كنس يدوي؛ لإزالة التربة، وصيانة ونظافة فتحات تصريف مياه الأمطار والمجاري ، ونظافة مصائد السيول والعبارات من الشوارع الرئيسة والفرعية داخل الأحياء مدعمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية امطار طقس المملكة مدينة السيح نزوح اطنان المياه

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. شرطة الشرقية تضبط 7216 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

بالصور.. شرطة الشرقية تضبط 7216 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

١٢:٣٢ م، السبت، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٣
شاهد.. ضبط أشخاص في حالة سُكر وآخرين يحملون أسلحة ومخدرات بالرياض

شاهد.. ضبط أشخاص في حالة سُكر وآخرين يحملون أسلحة ومخدرات بالرياض

٠٣:١٨ ص، الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠
أخبار الصباح: أمطار بـ 7 مناطق.. وإنزال رافعات الحرم تحسباً للرياح

أخبار الصباح: أمطار بـ 7 مناطق.. وإنزال رافعات الحرم تحسباً للرياح

١٠:١٦ ص، الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠١٥
“طالبات ثانوي” بالرياض يودعن معلماتهن بـ”حفر بئر”

“طالبات ثانوي” بالرياض يودعن معلماتهن بـ”حفر بئر”

١٠:٠٩ م، الأربعاء، ٠٥ يونيو ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *