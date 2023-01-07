السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. جريان الأودية بحوطة بني تميم بعد هطول الأمطار
لغز اختفاء طفلة خميس مشيط يدخل شهره الثاني بلا جديد.. والأم يعتصرها الألم
بعد تدخل سفارتهم.. الإفراج عن الطلبة الكويتيين في مشاجرة الإسكندرية
5 نصائح لتفادي السمنة وزيادة الوزن في فصل الشتاء
ميزة جديدة .. «واتساب» بدون إنترنت و4 خطوات للتفعيل
للمواطنين فقط.. وظائف بهيئة التخصصات الصحية في عدة مجالات

الرئيسية

 /

محليات

 /

شاهد.. جريان الأودية بحوطة بني تميم بعد هطول الأمطار

شاهد.. جريان الأودية بحوطة بني تميم بعد هطول الأمطار

شاهد.. جريان الأودية بحوطة بني تميم بعد هطول الأمطار
٠٢:٣١:٥١ ص، الأحد، ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان الأودية في حوطة بني تميم بعد هطول الأمطار بمنطقة الرياض.

ووثق مقطع الفيديو، جريان أودية حوطة بني تميم، بعد هطول الأمطار على منطقة الرياض خلال الأيام الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

اقرأ أيضا:

شاهد مياه الأمطار والسيول تجري في شوارع الهفوف بالأحساء

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول امطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تصل الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على الاجزاء الجنوبية منها.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما تتأثر الرؤية الافقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

 

اقرأ أيضا:

شاهد.. قوارب «الدفاع المدني» تساعد سكان الرياض على الخروج من السيول

 

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار الرياض الرياض حوطة بني تميم سيول

مواد ذات صلة

المزيد
“بر بلا نفايات” حملة لتنظيف متنزهات الرياض (صورة)

“بر بلا نفايات” حملة لتنظيف متنزهات الرياض (صورة)

٠٨:٤٤ ص، الأثنين، ١٠ مارس ٢٠١٤
مستشار قانوني: المادة «77» لا تضمن سوى التعويض للموظفين (فيديو)

مستشار قانوني: المادة «77» لا تضمن سوى التعويض للموظفين (فيديو)

١١:٤٦ م، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠١٦
رابط التقديم.. عشرات الوظائف في مشروع “نيوم” لحملة كافة التخصصات

رابط التقديم.. عشرات الوظائف في مشروع “نيوم” لحملة كافة التخصصات

١٢:٤٢ م، الثلاثاء، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
رهام الحكمي تعود إلى جازان وأمير المنطقة يوجه ببناء منزل لأسرتها (صور)

رهام الحكمي تعود إلى جازان وأمير المنطقة يوجه ببناء منزل لأسرتها (صور)

٠٤:٢٧ م، الأثنين، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *