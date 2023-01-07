شاهد.. جريان الأودية بحوطة بني تميم بعد هطول الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان الأودية في حوطة بني تميم بعد هطول الأمطار بمنطقة الرياض.

ووثق مقطع الفيديو، جريان أودية حوطة بني تميم، بعد هطول الأمطار على منطقة الرياض خلال الأيام الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول امطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تصل الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على الاجزاء الجنوبية منها.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما تتأثر الرؤية الافقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

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