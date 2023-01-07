السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
للثانوية فأعلى.. تدريب منتهي بالتوظيف بمكافأة 3 آلاف ريال
شاهد.. جريان الأودية بحوطة بني تميم بعد هطول الأمطار
لغز اختفاء طفلة خميس مشيط يدخل شهره الثاني بلا جديد.. والأم يعتصرها الألم
بعد تدخل سفارتهم.. الإفراج عن الطلبة الكويتيين في مشاجرة الإسكندرية
5 نصائح لتفادي السمنة وزيادة الوزن في فصل الشتاء
ميزة جديدة .. «واتساب» بدون إنترنت و4 خطوات للتفعيل

الرئيسية

 /

فرص

 /

للثانوية فأعلى.. تدريب منتهي بالتوظيف بمكافأة 3 آلاف ريال

للثانوية فأعلى.. تدريب منتهي بالتوظيف بمكافأة 3 آلاف ريال

للثانوية فأعلى.. تدريب منتهي بالتوظيف بمكافأة 3 آلاف ريال
٠٢:٣٤:٠٢ ص، الأحد، ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي)  عبر موقع تويتر، عن فرص تدريب منتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 

التخصصات :

 

الثانوية العامة (علمي).

دبلوم انتاج كيميائي.

دبلوم انتاج ميكانيكي

دبلوم مختبرات كيميائية.

دبلوم قوى كهربائية.

المميزات اثناء التدريب :

 

التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التسجيل .

مكافاة شهرية لا تقل من (3000) ريال أثناء التدريب.

تأمين طبي.

المزايا:

 

برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

موقع التدريب في المعهد السعودي للإلكترونيات سيهاي بالدرعية.

مكافأة اثناء التدريب 3000 ريال.

تأمين طبي.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

طريقة التقديم:

أوضح المعهد أن التقديم مُتاح الآن .

 

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية المعهد السعودي للالكترونيات فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات.. التخصصات والشروط ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات.. التخصصات والشروط ورابط التقديم

٠٩:٥٠ ص، الثلاثاء، ١٧ أغسطس ٢٠٢١
«القوات المسلحة» تعلن نتائج القبول المبدئي للجامعيين والمتقدمين للكليات العسكرية

«القوات المسلحة» تعلن نتائج القبول المبدئي للجامعيين والمتقدمين للكليات العسكرية

١٢:٥٥ ص، الخميس، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٥
بدء التسجيل لدبلوم التربية بجامعة القصيم

بدء التسجيل لدبلوم التربية بجامعة القصيم

٠٩:٤٤ ص، السبت، ١٩ مايو ٢٠١٢
في عدة تخصصات.. وظائف شاغرة في Saudia Cargo

في عدة تخصصات.. وظائف شاغرة في Saudia Cargo

١٢:١٩ ص، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *