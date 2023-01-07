للثانوية فأعلى.. تدريب منتهي بالتوظيف بمكافأة 3 آلاف ريال

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أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عبر موقع تويتر، عن فرص تدريب منتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات :

الثانوية العامة (علمي).

دبلوم انتاج كيميائي.

دبلوم انتاج ميكانيكي

دبلوم مختبرات كيميائية.

دبلوم قوى كهربائية.

المميزات اثناء التدريب :

التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التسجيل .

مكافاة شهرية لا تقل من (3000) ريال أثناء التدريب.

تأمين طبي.

المزايا:

برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

موقع التدريب في المعهد السعودي للإلكترونيات سيهاي بالدرعية.

مكافأة اثناء التدريب 3000 ريال.

تأمين طبي.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

طريقة التقديم:

أوضح المعهد أن التقديم مُتاح الآن .

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).