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بعد تدخل سفارتهم.. الإفراج عن الطلبة الكويتيين في مشاجرة الإسكندرية
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بعد تدخل سفارتهم.. الإفراج عن الطلبة الكويتيين في مشاجرة الإسكندرية

بعد تدخل سفارتهم.. الإفراج عن الطلبة الكويتيين في مشاجرة الإسكندرية

بعد تدخل سفارتهم.. الإفراج عن الطلبة الكويتيين في مشاجرة الإسكندرية
٠١:٤٠:٢٥ ص، الأحد، ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية أنه تم الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين في واقعة المشاجرة بينهم في أحد المجمعات التجارية بمدينة الإسكندرية، داعية إياهم إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك.

 

وقالت السفارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه في ضوء متابعتها لواقعة المشاجرة التي حدثت فجر (السبت) بين طلبة كويتيين في أحد المجمعات التجارية بالإسكندرية، ونتيجة للاتصالات التي قامت بها السفارة مع المسؤولين المختصين لدى جهات التحقيق المصرية، حرصاً منها على أمن وسلامة أبنائها الطلبة الدارسين، ولضمان حسن التعامل معهم هناك، فقد تم الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين عصر هذا اليوم.

وفي هذا الشأن، جددت السفارة دعوتها لكل أبنائها الطلبة الدارسين في مصر إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك.

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وكانت السفارة قد أكدت في وقت سابق أنها تابعت مع الملحق الثقافي الكويتي بالإسكندرية مجريات التحقيق لدى الجهات المصرية المختصة بشأن المشاجرة، وأن السفارة وإذ يؤسفها ما حدث، فإنها تعبر عن استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة وتدعو إلى الالتزام بأنظمة والقوانين المعمول بها في مصر.

الكلمات الدلالية:
الأمن المصري الاسكندرية طلبة كويتيين مصر

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