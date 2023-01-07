5 نصائح لتفادي السمنة وزيادة الوزن في فصل الشتاء

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وجه د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض نصائح مهمة لتفادي السمنة وزيادة الوزن في الشتاء.

وقال د. عبدالله الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لتفادي السمنة في فصل الشتاء عليك بما يلي:

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1- ابتعد عن الوجبات الدسمة.

2- اشرب الماء قبل وبعد الوجبة.

3- مارس الرياضة 3 مرات أسبوعيًا.

4- اجعل وجبة العشاء وجبة خفيفة مشبعة.

5- تناول المكسرات النيئة وغير المحمصة.

وينصح الخبراء بصفة عامة بأهيمة ممارسة الرياضة باستمرار وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف والتقليل من تناول السكريات والنشويات.

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