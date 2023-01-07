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للمواطنين فقط.. وظائف بهيئة التخصصات الصحية في عدة مجالات
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للمواطنين فقط.. وظائف بهيئة التخصصات الصحية في عدة مجالات

للمواطنين فقط.. وظائف بهيئة التخصصات الصحية في عدة مجالات

للمواطنين فقط.. وظائف بهيئة التخصصات الصحية في عدة مجالات
٠١:٠٣:٤٣ ص، الأحد، ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • أخصائي تعليم الكتروني أول.

المؤهلات والخبرات:

  • المهارات والمؤهلات المطلوبة: درجة البكالوريوس في التصميم التعليمي أو تكنولوجيا التعليم أو ما شابه ذلك.
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تصميم وتقديم محتوى تعليمي من خلال آليات تقديم قائمة على الويب (متزامنة وغير متزامنة).
  • تطبيق مبادئ تصميم تعليم الكبار التي أثبتت جدواها لإنشاء كل من التعلم المستند إلى الويب والتدريب على التعليم الإلكتروني.
  • القدرة على كتابة نسخة فعالة ، نص تعليمي ، نصوص صوتية / نصوص فيديو.
  • المهارات والكفاءات المفضلة: معرفة واسعة بتنمية المهارات القيادية واستراتيجيات بناء القدرات، إجادة متقدمة في برامج إدارة المكاتب والأعمال.

مدير الاستثمار:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو المالية أو أي مجال ذي صلة.
  •  أكثر من 3 سنوات خبرة في العمل في الاستثمارات أو الخدمات المصرفية أو المالية.
  •  فهم قوي لمنتجات وخدمات الاستثمار.
  •  مهارات ممتازة في الاتصال والتعامل مع الآخرين وخدمة العملاء.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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فرص هيئة التخصصات الصحية وظائف وظائف شاغرة

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