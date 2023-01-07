«الراحمون يرحمهم الرحمن».. هذا ما فعله شاب مع كلب مصاب بالتسسم في الشارع

تواصل- فريق التحرير:

انتشر صورة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الشباب قيل- أنها في مصر- وهو يقوم على معالجة أحد الكلاب الضالة في الشوارع بعدما أصيب بالتسمم.

وأظهرت الصورة شابًا ممسكًا بزجاجة محلول محلي تم تعليقه في أحد أرجل الكلب ويقف بجواره في الشارع حاملًا المحلول بيده للكلب.

وأثارت الصورة إعجاب المغردين الذين علق معظهم بـ”الراحمون يرحمهم الرحمن”، وعلق حساب نشر الصورة بالقول :” لقى (وجد) الكلب في الشارع مسموم جابله (أحضر له) العلاج ومعلق المحلول للكلب وواقف ماسكله (ممسكًا) كيس المحلول.. أنا بحب الناس دي أوي ناس جميلة”.

وتابع :” قالوا يارسول الله أليس لنا في البهائم لأجر قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبدٍ رطبة لأجر”.