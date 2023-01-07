إيران تحتج على تسمية «كأس الخليج العربي».. ومغردون: سيبقى عربياً شاء من شاء وأبى من أبى

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمس السبت، أنه بصدد رفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتجاجا على تسمية خليجي 25 في العراق، ببطولة الخليج العربي لكرة القدم، والتي انطلقت أول أمس الجمعة، وفقا لـ”الحدث”.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، أن بيان الهيئة الكروية تدين ما وصفته بـ “استخدام اسم مستعار لـ الخليج الفارسي في الكأس”، حسب زعم البيان.

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فيما ندد مغردون بالبيان الإيراني بقولهم، الخليج اسمه الخليج العربي وسيظل كذلك إلى قيام الساعة، بمشيئة الرحمن.

وعلق المغرد أحمد بقوله @Ahmad13147524: “هو بإذن الله الخليج العربي إلى قيام الساعة”.

وغرد علاء حسين بقوله ” كل ما هو عربي يثير ضغينة الفرس.. لا فرق عندهم بين عراقي أو سعودي أو إماراتي أو عماني”.

وعلق خلدون بقوله @KhaldounMasla: “الخليج عربي شاء من شاء وأبى من أبى”.

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