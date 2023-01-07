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ميزة جديدة .. «واتساب» بدون إنترنت و4 خطوات للتفعيل
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ميزة جديدة .. «واتساب» بدون إنترنت و4 خطوات للتفعيل

ميزة جديدة .. «واتساب» بدون إنترنت و4 خطوات للتفعيل

ميزة جديدة .. «واتساب» بدون إنترنت و4 خطوات للتفعيل
٠١:٢٩:٤٠ ص، الأحد، ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أتاحت شركة “ميتا” ميزة جديدة في تطبيق “واتساب”، تجعل التطبيق نشطًا حتى في حالة انقطاع الإنترنت عن طريق استخدام “خوادم بروكسي”.

وخادم البروكسي «proxy server»، هو برنامج وسيط يشبه البوابة التي توصل أجهزة المستخدمين، بخوادم الويب، فتتيح لهم الاتصال عبر الإنترنت. فيعمل على إنشاء شبكة تواصل للهواتف والأجهزة الأخرى، كذلك يعمل على عزل الشبكة عن الشبكة الخارجية.

طريقة تفعيل ميزة استخدام واتساب عند انقطاع الإنترنت

1- فتح إعدادات التطبيق Settings لإدخال اسم الخادم الوكيل «البديل»، سيتم استخدامه للوصول إلى الإنترنت في حالة انقطاعه.

2- الضغط على «التخزين والبيانات» أو Storage and Date

3- اختيار «إعدادات البروكسي» أو Proxy Settings، لتبديل اختيار اتصال الإنترنت وإدخال عنوان الخادم الوكيل الجديد ليكون بديل فور حدوث أي انقطاع.

4- كما خصص التطبيق صفحة خاصة لمعرفة المزيد عن الخدمة: faq.whatsapp.com

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الكلمات الدلالية:
تقنية شركة ميتا واتساب واتساب بدون انترنت

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