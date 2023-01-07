مواقيت الصلاة في جميع المناطق ليوم الأحد.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 15 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 8 يناير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:24 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 15 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:40

المدينة – 5:45

الرياض – 5:17

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:28

المدينة – 12:29

الرياض – 12:00

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:34

المدينة – 3:29

الرياض – 3:01

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:55

المدينة – 5:50

الرياض – 5:21

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:25

المدينة – 7:20

الرياض – 6:51