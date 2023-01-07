مواقيت الصلاة في جميع المناطق ليوم الأحد.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 15 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 8 يناير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:24 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 15 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:40
المدينة – 5:45
الرياض – 5:17
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:29
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:34
المدينة – 3:29
الرياض – 3:01
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:55
المدينة – 5:50
الرياض – 5:21
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:25
المدينة – 7:20
الرياض – 6:51