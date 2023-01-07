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موعد صلاة الجنازة ومكان دفن العميد أحمد حسن الزهراني وابنته
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موعد صلاة الجنازة ومكان دفن العميد أحمد حسن الزهراني وابنته

موعد صلاة الجنازة ومكان دفن العميد أحمد حسن الزهراني وابنته

موعد صلاة الجنازة ومكان دفن العميد أحمد حسن الزهراني وابنته
١٢:٠٣:٢٨ ص، الأحد، ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مقربون وأصدقاء العميد الراحل أحمد حسن المفضلي الزهراني، موعد ومكان الصلاة عليه غدًا، بعد وفاته رفقة إحدى بناته في حادث مروري.

وقال أحد المقربين من العائلة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره انتقل الى جوار ربه هذا اليوم العميد احمد حسن المفضلي الزهراني مدير المباحث العامة بأبها وابنته بحادث مؤلم”.

وتابع :” وسوف يتم الصلاة غدًا الأحد العصر بالحرم المكي والدفن بمقبرة شهداء الحرم”.

 

فيما توالت التغريدات التي تنعى العميد الراحل- رحمه الله- والتي ذكرت محاسنه وأكدت على كرم أخلاقه وتواضعه، ونرصد منها ما يلي:

وفاة مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط وابنته في حادث مروري

 

كما نعى محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ومدراء الادارات الحكومية بالمحافظة، مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة العميد أحمد حسن الزهراني، الذي وافته المنية إثر حادث مروري هو وابنته.

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نعي محافظ خميس مشيط

وكتب حساب محافظة خميس مشيط في موقع “تويتر”: “ينعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ومدراء الادارات الحكومية بالمحافظة مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة العميد أحمد حسن الزهراني والذي انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري هو وابنته رحمهما الله وغفر لهما وأسكنهما فسيح جناته. إنا لله وانا إليه راجعون”.

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