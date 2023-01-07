موعد صلاة الجنازة ومكان دفن العميد أحمد حسن الزهراني وابنته

تواصل- فريق التحرير:

كشف مقربون وأصدقاء العميد الراحل أحمد حسن المفضلي الزهراني، موعد ومكان الصلاة عليه غدًا، بعد وفاته رفقة إحدى بناته في حادث مروري.

وقال أحد المقربين من العائلة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره انتقل الى جوار ربه هذا اليوم العميد احمد حسن المفضلي الزهراني مدير المباحث العامة بأبها وابنته بحادث مؤلم”.

وتابع :” وسوف يتم الصلاة غدًا الأحد العصر بالحرم المكي والدفن بمقبرة شهداء الحرم”.

#تواصل_الاعلانية @Bg6V4 #شيوخ_زهران_للدعم

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره انتقل الى جوار ربه هذا اليوم العميد احمد حسن المفضلي مدير المباحث العامه بابها وابنته بحادث مؤلم.

وسوف يتم الصلاه غدا الاحد العصر بالحرم والدفن بمقبرة شهداء الحرم .. pic.twitter.com/nMi1qILe8W — ﮼تواصل‌الاعلانية للاعمال الخيريه( حزام زهران) (@Bg6V4) January 7, 2023

فيما توالت التغريدات التي تنعى العميد الراحل- رحمه الله- والتي ذكرت محاسنه وأكدت على كرم أخلاقه وتواضعه، ونرصد منها ما يلي:

انتقل الى رحمه الله العميد احمد.حسن الزهراني اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه واسأل الله ان يصبر أهله وذويه وانا لفراقك ابو هيثم لمحزونون ولكن لا نقول الا انا لله واتا اليه راجعون — يحيى الزهراني (@Yahya33aa) January 7, 2023

انتقل إلى رب كريم اليوم

مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة #خميس_مشيط العميد أحمد حسن الزهراني إثر حادث مروري هو وابنته

" أبو هيثم" مشهود له بالخير، وحسن الخُلق، ولين الجانب، والتواضع.

رحمهما الله وغفر لهما وأسكنهما فسيح جناته، وجبر مصاب أهلهم وذويهم. — محمد آل ماطر (@mmatir) January 7, 2023

رحم الله الفقيد الغالي العميد احمد حسن الزهراني صاحب الخلق العالي والتقدير الكبير والكرم الضافي والابتسامة الجميلة

وربط الله على قلب اهله وذويه الصبر والسلون وجبر الله مصابنا ومصابهم في فقده

انا لله وانا اليه راجعون .. https://t.co/h6CYyZmOGu pic.twitter.com/x9vc1zTmaY — خالد بن مريط 🇸🇦 (@Khaledmorit) January 7, 2023

كما نعى محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ومدراء الادارات الحكومية بالمحافظة، مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة العميد أحمد حسن الزهراني، الذي وافته المنية إثر حادث مروري هو وابنته.

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نعي محافظ خميس مشيط

وكتب حساب محافظة خميس مشيط في موقع “تويتر”: “ينعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ومدراء الادارات الحكومية بالمحافظة مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة العميد أحمد حسن الزهراني والذي انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري هو وابنته رحمهما الله وغفر لهما وأسكنهما فسيح جناته. إنا لله وانا إليه راجعون”.