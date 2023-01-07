لقائدي المركبات.. صورة تشرح جميع العلامات الـ 64 التي تظهر على مؤشر الأعطال

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تختلف مؤشرات الأعطال من سيارة إلى أخرى، حيث أضاف جميع مصنعي ومطوري السيارات، مؤشر موجود بلوحة القيادة لكل جزء من السيارة، والذي ينذر بوجود مشكلة وعليك العمل علي إصلاحها علي الفور لتفادي تفاقم أي أعطال أو مشكلات التي قد تحدث في السيارة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة توضح جميع مؤشرات الأعطال وشرحها والتي تضمنت 64 علامة كالتالي:

1- الكشافات الخاصة بالضباب

2- الباور سيترنج في السيارة

3- ضوء الضباب الخلفي

4- ماء المساحات

5- ضوء القماشات

6- مثبت السرعة

7- لمبة الاتجاهات ( اليمين او اليسار )

8- حساس المطر والضوء

9- وضعية الشتاء

10- مؤشر المعلومات

11- مؤشر الاشتعال / سيارات الديزل

12- مؤشر الانجماد او التصقيع

13- المؤشر تحذيري لمفتاح التشغيل

14- مفتاح غير موجود بالسيارة، وذلك بالسيارة المزودة بالصمة

15- بطارية ضعيفة ( وذلك بالسيارات المزودة بالصمة )

16- مؤشر المسافة / وذلك بالسيارتت المزودة بالرادار

17- دواسة الكلتش

18- دواسة البريك أو فرامل اليد

19- قفل الستيرونج

20- الضوء العالي

21- مؤشر ضغط الاطارات

22- مؤشر الاضاءة الجانبية

23- فشل بالاضاءة الخارجية

24- تحذير من لمبة البريك

25- تحذير من فلتر الديزل

26- نظام ربط المقطورة للشاحنات

27- نظام الهيدروليك

28- نظام التوجيه – للمسارات

29- نظام تحويل التحفيز

30- حزام الامان بالسيارة وضرورة تركيبه

31- لمبة البريك اليدوي / الجلنط

32- مؤشر البطارية

33- حساس الاصطفاف

34- مؤشر الخدمة والصيانة

35- نظام تحريك الانوار ( يمينا ويسارا )

36- تحريك الاضواء اعلى واسفل

37 – تنبيه الجناح الخلفي / السبويلر

38- مؤشر السقف المتحرك

39- لمبة الايرباج

40- تحذيرية / الهاند بريك

41- مؤشر تحزيري من ماء في فلتر الوقود

42- لمبة تعطيل الايرباج

43- لمبة اعطال ميكانيكية

44- لمبة الكشافات

45- لمبة فلتر الهواء

46- مؤشر القيادة الاقتصادية

47- النظام المساند لنزول المرتفعات

48- لمبة تحذيرية من الحرارة

49- نظام ABS في السيارة

50- لمبة فلتر البنزين

51- لمبة ابواب السيارة

52- لمبة غطاء المحرك

53- لمبة مستوى الوقود في السيارة .

54- لمبة الجير الاتوماتيك

55- لمبة محدد السرعة القصوى

56- لمبة المساعدات

57- مستوى الزيت المنخفض

58- لمبة مانع الضباب والتجمد

59- لمبة الصندوق الخلفي للسيارة

60- نظام مانع الانزلاق

61 – الحساس الخاص بالمطر

62- اللمبة الخاصة بالمحرك

63- الإضاءة الخاصة بالضباب او الصقيع

64- نظام تشغيل المساحات الاوتوماتيكية