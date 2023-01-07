مفاجأة في فيديو اعتداء الشرطة المصرية على طلبة كويتيين بالإسكندرية

تواصل- فريق التحرير:

كشفت سفارة الكويت لدى مصر اليوم السبت، مفاجأة بشأن فيديو انتشر بين البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عددًا من قوات الأمن المصرية تعتدي على طلاب كويتيين.

وقالت السفارة، إنها تتابع مع الملحق الثقافي الكويتي بالإسكندرية حاليا مجريات التحقيق لدى الجهات المصرية المختصة بشأن مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين بأحد المجمعات التجارية بمحافظة الإسكندرية.

وقالت السفارة في بيان إنه «وفيما يتعلق بشريط الفيديو الذي جرى تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي فإن ما حدث هو مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين بالإسكندرية في أحد المجمعات التجارية ونجم عنها بعض الإصابات الطفيفة وقد تدخل أفراد أمن المجمع لفضها»، وهو ما ينفي رواية اعتداء الأمن المصري على الطلبة الكويتيين.

وأضاف البيان أن “السفارة وإذ يؤسفها ما حدث فإنها تعبر عن استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة وتدعو إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، نشروا مقطع فيديو في محافظة الإسكندرية يوثق اعتداء الشرطة المصرية على طلاب كويتيين.

ونشر حساب “كويت للتفتيش”، على موقع”تويتر”، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام سلسلة من حراس الأمن بمهاجمة واعتقال طلاب كويتيين في مصر.

في حين لم يتم توضيح سبب الهجوم من خلال حساب رسمي حتى الآن، حيث أكد الطلاب الكويتيون الذين يدرسون في السنة الأولى بكلية العلوم الإنسانية وجود مشكلة مع الأمن المصري ، وتم اعتقال الطلاب الكويتيين بشكل عشوائي واعتقالهم، حسب قولهم.

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من جانبه قال النائب الكويتي ماجد المطيري ، إنه تم التواصل مع وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني للسؤال عن حقيقة ما يتداول حول اعتداء عناصر من الشرطة المصرية على طلبة كويتيين في الإسكندرية.

وأضاف المطيري أن الوزير العدواني أكد له أن الملحق الثقافي متواجد مع الطلبة لمعرفة الأسباب، ونؤكد أن سلامة طلبتنا في كل دول الابتعاث أولوية لنا.