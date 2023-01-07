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وفاة مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط وابنته في حادث مروري
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وفاة مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط وابنته في حادث مروري

وفاة مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط وابنته في حادث مروري

وفاة مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط وابنته في حادث مروري
١٠:٥٨:٣٧ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نعى محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ومدراء الادارات الحكومية بالمحافظة، مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة العميد أحمد حسن الزهراني، الذي لقي حتفه إثر حادث مروري هو وابنته.

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نعي محافظ خميس مشيط

وكتب حساب محافظة خميس مشيط في موقع “تويتر”: “ينعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ومدراء الادارات الحكومية بالمحافظة مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة العميد أحمد حسن الزهراني والذي انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري هو وابنته رحمهما الله وغفر لهما وأسكنهما فسيح جناته. إنا لله وانا إليه راجعون”.

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