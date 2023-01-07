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طرح أكثر من 500 فرصة استثمارية بالقطاع البلدي في الجوف

طرح أكثر من 500 فرصة استثمارية بالقطاع البلدي في الجوف

طرح أكثر من 500 فرصة استثمارية بالقطاع البلدي في الجوف
١٠:٥٥:٣٠ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

طرحت أمانة منطقة الجوف خلال العام 2022 م أكثر من 500 فرصة استثمارية أمام المستثمرين والمؤسسات تنوعت ما بين مشروعات وأنشطة مؤقتة.

وأوضحت الأمانة أن فرص الاستثمار حققة زيادة نسبتها 50% عن العام 2021م، ضمن خطتها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، بهدف زيادة معدلات التنمية والتوسع في المشاريع الاستثمارية.

مشروعات نوعية وفرص متنوعة

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن الفرص الاستثمارية شملت مشروعات نوعية كمخطط مدينة الأنشطة الخدمية ومدينة للمستودعات وتطوير وإنشاء مخطط للتشليح والسكراب، ومشروع مدينة البناء والعمران، والعديد من الفرص المتنوعة بأنشطة الدعاية والإعلان ومطاعم ومقاهي وشاليهات وغيرها، بالإضافة إلى توقيع وتجديد أكثر من 250 عقداً استثمارياً بمبالغ تتجاوز 200 مليون ريال.

زيادة حجم الاستثمارات

ونظمت الأمانة ملتقى الاستثمار بالجوف الأول بمركز الجوف الحضاري في مدينة سكاكا بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاع البلدي بالمنطقة واستقطاب المستثمرين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لزيادة حجم الاستثمارات وتنمية العوائد الاقتصادية.

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الكلمات الدلالية:
أمانة الجوف اقتصاد السعودية القطاع البلدي القطاع الخاص فرص استثمارية

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