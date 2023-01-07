إنقاذ شاب جزائري من مصير الطفل ريان

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فيما يعيد إلى الأذهان واقعة الطفل المغربي ريان أورام، الذي توفي داخل بئر عميق بعد أن ظل بداخله لمدة خمسة أيام، تمكن رجال الدفاع المدني بولاية تيارت في الجزائر، من إنقاذ شاب في الـ28 العمر. بعد سقوطه في بئر جاف عمقه 18 متر، وقطره 2.5 مترين ونصف المتر.

وقع الحادث ظهر السبت بالمكان المسمى الوزقاري، في بلدية ودائرة قصر الشلالة بولاية تيارت، على ما أفادت صحيفة “الشروق” نقلاً عن بيان للدفاع المدني.

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وعقب إخراج الشاب من داخل البئر، قدمت له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى مستشفى جيلالى بونعامة بقصر الشلالة.

إلى ذلك، توفيت امرأتان 51 و 81 سنة على اثر استنشاقهما لغاز أحادي اكسيد الكربون CO المنبعث من طابونة داخل حمام مسكن بحي الفرسان، بمدينة بشار، ونقلت جثثهما الى المستشفى المحلي.

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إنقاذ 30 شخصًا

وتدخل الدفاع المدني لإنقاذ وإسعاف 30 شخصًا كانت لديهم بداية اختناق بعد استنشاقهم أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة، المدفئات وسخانات المياه داخل منازلهم بعدة ولايات.

كما تدخلت عناصر الدفاع المدني من اجل إخماد ثلاث حرائق مختلفة بكل من ولاية تيزي وزو، تلمسان والمسيلة، وأدت الحرائق إلى وفاة شخص على اثر حريق شب داخل محل لتخزين النفايات وخردوات بمنطقة رياض الحمار بمدنة تلمسان.