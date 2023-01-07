الإفراج عن الطلاب الكويتيين المقبوض عليهم في مصر

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أعلنت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية أنه تم الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين في واقعة المشاجرة بينهم في أحد المجمعات التجارية بمدينة الإسكندرية، داعية إياهم إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك.

حرصا على سلامة الطلاب

وقالت السفارة، في بيان، إنه: “في ضوء متابعتها لواقعة المشاجرة التي حدثت فجر اليوم (السبت) بين طلبة كويتيين في أحد المجمعات التجارية بالإسكندرية، ونتيجة للاتصالات التي قامت بها السفارة مع المسؤولين المختصين لدى جهات التحقيق المصرية، حرصاً منها على أمن وسلامة أبنائها الطلبة الدارسين، ولضمان حسن التعامل معهم هناك، فقد تم الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين عصر هذا اليوم”.

وأضاف البيان: “وفي هذا الشأن، جددت السفارة دعوتها لكل أبنائها الطلبة الدارسين في مصر إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك”، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

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السفارة تعرب عن أسفها

وقالت السفارة الكويتية في القاهرة، في بيان سابق، إنها: “إذ يؤسفها ما حدث فإنها تعبر عن استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة وتدعو إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية”.