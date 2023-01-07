إنتاج 156 مليون طائر سنويا.. وزير البيئة يدشن توسعة مشروع دواجن الوشم

تواصل – واس:

دشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، توسعة مشاريع دواجن الوشم؛ أحد المشاريع المتخصصة في إنتاج الدجاج اللاحم في محافظة مرات، للوصول إلى إنتاج 156 مليون طائر سنويًّا حتى عام 2030م.

جولة ميدانية لتفقد المشاريع

وتفقد الفضلي، برفقة قيادات الوزارة في القطاعات التابعة، عددًا من المشاريع الزراعية في محافظات شقراء ومرات وضرما، للاطّلاع على سير العمل والخدمات التي تقدمها المنظومة للمستفيدين.

وقام الوزير بجولةٍ ميدانية شملت بعض المشاريع المائية والمواقع الزراعية في محافظة شقراء، حيث تفقّد مشروع تحسين فحول النخيل التابع لإحدى الشركات المتخصصة في تطوير قطاع النخيل، والذي يهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية، وخفض الفاقد من الإنتاج عن طريق الأساليب المثلى لتلقيح النخيل.

وتوجه الوزير الفضلي إلى محافظة ضرما، للوقوف على مزرعة العزيزية التي تديرها الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، واطّلع على الخطة التوسعية للشركة لإنتاج ما يقارب (100) مليون كيلو جرام من الخضروات سنوياً.

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استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق المستهدفات

وتأتي هذه الزيارة للاطّلاع على المشاريع التي تشرف عليها الوزارة في مناطق المملكة المختلفة، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق مستهدفات الوزارة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، حيث استمع معالي الوزير خلال الجولة لاستفسارات المواطنين حول الخدمات التي تقدمها المنظومة.

وأكد الفضلي حرص الوزارة على دعم المشاريع التنموية تحقيقًا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، وبذل كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.