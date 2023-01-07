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تعليم الحدود الشمالية: بداية الحصة الأولى 8:15 صباحا
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تعليم الحدود الشمالية: بداية الحصة الأولى 8:15 صباحا

تعليم الحدود الشمالية: بداية الحصة الأولى 8:15 صباحا

تعليم الحدود الشمالية: بداية الحصة الأولى 8:15 صباحا
٠٩:٥٥:٥٠ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، اليوم، مواصلة عملها غدا الأحد الموافق 8 من يناير الجاري، بحسب التوقيت الرسمي “الدوام الشتوي”.

بيان تعليم الحدود الشمالية

وأعادت “الحدود الشمالية” من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشر بيان الدوام الستوي الذي أورد أنه: “تقرر بدء اليوم الدراسي للدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة اعتبارا من يوم الأحد 27/3/1444 الموافق 8/1/2023 ، وتكون بداية الاصطفاف للبنين الساعة 8 صباحا والحصة الأولى 8:15 وللفتيات يبدأ الاصطفاف الساعة 7:45 والحصة الأولى 8 صباحا”.

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استمرار تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس الحدود الشمالية

تعليق الدراسة الحضورية بسبب الأمطار

وكانت إدارة تعليم الحدود الشمالية قررت، الأسبوع الماضي، تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارسها، وفقاً لما تم رصده ومتابعته وحرصا على سلامة الجميع ، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، بسبب الأحوال الجوية الماطرة خلال الفترة الماضية.

وقررت الإدارة، حينئذ، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، في جميع مدارس المنطقة و المحافظات والمراكز التابعة لها ( للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس ).

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