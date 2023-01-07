بدولة عربية.. وفاة 8 من عائلة واحدة في حادث مروري

تواصل – فريق التحرير:

لقي ثمانية أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة بينهم خمسة أطفال، حتفهم في حادث مرور شرقي الجزائر.

وقضى الأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين 4 أعوام و13 عامًا، والوالدان وعمة، باصطدام سيارتهم في ساعة متأخرة الجمعة بشاحنة قرب مدينة باتنة، على ما جاء في بيان للدفاع المدني.

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نقل الضحايا الى المستشفى المحلي ببريكة

وتم تحويل الضحايا الى المستشفى المحلي ببريكة، من دون تقديم تفاصيل عن ملابسات الحادث.

وفي 2021، سجلت الجزائر نحو 22 ألف حادث مرور تسببت في مقتل 3601 شخص وجرح 29,763 آخرين، وفق السلطات.

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ولم يُعلن بعد عن حصيلة حوادث عام 202، حيث تعد السرعة السبب الرئيس لحوادث المرور في الجزائر، بحسب وكالة حكومية معنية بالسلامة المرورية.