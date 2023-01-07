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بلغت 1.9 مليون سيارة.. فورد تحقق مبيعات ضخمة في أمربكا خلال 2022

بلغت 1.9 مليون سيارة.. فورد تحقق مبيعات ضخمة في أمربكا خلال 2022

بلغت 1.9 مليون سيارة.. فورد تحقق مبيعات ضخمة في أمربكا خلال 2022
٠٩:٣٧:٣٤ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باعت شركة فورد الأمريكية حوالي 1.9 مليون سيارة في أمريكا فقط خلال 2022 وهو ما يشكل تراجعاً بنحو 2.2%، وتشمل تلك المستويات زيادة في المبيعات بنحو 3.2% في الشهر الأخير من العام.

زيادة على أساس سنوي

وتمكنت Ford من بيع أكثر من 75 ألف شاحنة F-Series في ديسمبر الماضي، بما يشكل زيادة بنسبة 21.1% على أساس سنوي، حسب “CNBC”.

وشهدت مبيعات Ford في 2022 خسائر أقل من المسجلة في الصناعة، والتي تقدر بانخفاضاً بنحو 9%، فيما ارتفع سهم الشركة بأكثر من 1% خلال تعاملات جلسة الخميس الماضي.

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مليوني سيارة كهاربائية من فورد

ومن ناحية أخرى، تقترب فورد من تحقيق هدفها بالتقدم الكبير في أعمال البناء في BlueOval SK Battery Park المتمثل في إنتاج معدل تشغيل سنوي يبلغ مليوني سيارة كهربائية على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2026.

وستقوم BlueOval SK بتدريب الموظفين على العمليات الفنية والجودة والتصنيع الخاصة بـ SK On في مختبرات الواقع الافتراضي لمركز التدريب ECTC BlueOval SK.

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