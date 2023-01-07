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الحج والعمرة توضح آلية التحقق من حالة الحجز لحجاج الداخل

الحج والعمرة توضح آلية التحقق من حالة الحجز لحجاج الداخل

الحج والعمرة توضح آلية التحقق من حالة الحجز لحجاج الداخل
٠٩:٣٥:٠٣ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحج والعمرة آلية التحققّ من حالة الحجز بعد التقديم لأداء فريضة الحج.

وأوضحت أنه يمكن لحجاج الداخل التحقق من الحجز من خلال الخطوات التالية:

آلية التحقق من الحجز

– الدخول لموقع الوزارة “من خلال الدخول للموقع والاستعلام عن الحجز”.

– تطبيق نسك من خلال فتح التطبيق وتسجيل الدخول، والذهاب لخدمات الحج، واختيار الاستعلام عن الحجز.

تمديد التقديم لحجاج الداخل

في سياق متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة، تمديد التقديم على الحج، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر تمديد الحج حتى تاريخ 7/12/1444هـ، أو حتى اكتمال عدد الحجاج لهذا العام.

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آلية استعادة الأموال

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الحج والعمرة، الجمعة، عن آلية استعادة الأموال بعد التقديم على الحج للحجاج من داخل المملكة، ودفع قيمة الباقة في حالتي قبل أو بعد صدور التصريح.

وأضافت أنه بعد دفع قيمة باقة الحج سيتم تطبيق السياسة حسب الآتي:

قبل صدور تصريح أداء الحج

-إعادة المبلغ بالكامل من بداية من الإعلان عن إطلاق الحج حتى تاريخ 14 /10/ 1444هـ.

-في حال رفض إصدار التصريح، سيتم حسم أجور خدمات إلكترونية.

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باقات الحج

هذا وأتاحت وزارة الحج والعمرة أربع باقات لحجاج الداخل بأسعار تبدأ من 3984 لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444 هـ 2023م.
وتفصيلا، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق “نسك”، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريالاً، وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.

ويأتي من أهم ضوابط التقديم وجود “هوية وطنية” للمواطنين أو “هوية مقيم” للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج، وسيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وفي حال توفر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج؛ ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

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التحقق من حالة الحجز الحج الحج والعمرة وزارة الحج

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