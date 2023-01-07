مايكروسوفت تعلن طرح ميزات جديدة لبرنامج «إكسل»

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كشفت مايكروسوفت الأمريكية تطوير ميزة الإكمال التلقائي لبرنامج إكسل (Excel) ليصبح أكثر ذكاءً، على الأقل في إصدار الويب الذي يأتي مع “Microsoft 365” والمعروف سابقًا باسم أوفيس (Office 365).

وأعلنت العملاقة الأمريكية المتخصصة في تقنيات الحاسوب، الأسبوع الماضي، اقتراحات جديدة لصياغة المعادلات، قد تساعد في أتمتة بعض الأشياء التي كان على المستخدم القيام بها يدويا.

ووفقًا لمدونة من مايكروسوفت، تعمل الميزة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، وستقترح معادلات المجموع والمتوسط والعدد والعدد الأدنى والحد الأقصى، وهناك ميزة ملء المعادلة، ويمكنها اكتشاف الأنماط في البيانات تلقائيًا وملء بقية العمود.

ولم تنفرد مايكروسوفت بطرح هذه الميزة، فقد كانت لجداول بيانات Google ميزة مشابهة لفترة من الوقت، حسب “sawtbeirut”.

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ميزات لتسهيل عمل Excel

وتضمن منشور مدونة مايكروسوفت الإعلان عن العديد من الميزات الأخرى، فهناك وظيفة لإضافة الصور بنص بديل إلى جداولك، وإحدى الميزات الأخرى التي يحتمل أن تكون مفيدة ويسهل فهمها، والقادمة إلى إصدار الويب من برنامج إكسل هي ميزة “الروابط المقترحة”، التي تساعد في إصلاح الروابط القديمة في الجداول تلقائيًا.

وتشير المدونة إلى أن الميزات تم طرحها، ومع ذلك، فمن المحتمل أنها لم تصل إلى جميع المستخدمين.