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إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. إخلاء طبي لمولود من دبي إلى المملكة
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إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. إخلاء طبي لمولود من دبي إلى المملكة

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. إخلاء طبي لمولود من دبي إلى المملكة

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. إخلاء طبي لمولود من دبي إلى المملكة
٠٨:٢٧:٤٣ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القنصلية العامة في دبي عن نقل مولود بحالة خطرة لتلقي العلاج في المملكة، بواسطة الإخلاء الطبي في وزارة الدفاع.

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مولود في حالة خطرة

وقالت القنصلية عبر حسابها في موقع “تويتر”: “إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن، قامت القنصلية العامة بدبي بمتابعة نقل مولود في حالة خطرة بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع إلى المملكة بإشراف مباشر من سعادة القنصل العام ورئيس قسم شؤون السعوديين”.

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خدمة الاخلاء الطبي

يذكر أن خدمة الاخلاء الطبي تندرج تحت مظلة الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع. حيث تتعدد مهام هذه الخدمة لتشمل القطاعات المدنية، وتدريبات وأنشطة القوات المسلجة.

كما يشارك في خدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج من كل عام الذي يصل فيه عدد التجمع الى أكثر من مليوني حاج في مكان واحد وتساهم فيه خدمة الاخلاء الطبي بفاعلية كبيرة.

 

 

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