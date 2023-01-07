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خلال ديسمبر .. «الزكاة والضريبة والجمارك» تُنفذ أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية
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خلال ديسمبر .. «الزكاة والضريبة والجمارك» تُنفذ أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية

خلال ديسمبر .. «الزكاة والضريبة والجمارك» تُنفذ أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية

خلال ديسمبر .. «الزكاة والضريبة والجمارك» تُنفذ أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية
٠٦:٣٨:٢١ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر ديسمبر الماضي وذلك على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، والخدمات المهنية.

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الزيارات التفتيشية

وأشارت إلى أن الزيارات التفتيشية تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

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التبليغ عن أي منشأة لديها مخالفات ضريبية

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي(zatca.gov.sa)، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA).

وتقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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