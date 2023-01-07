سفارة الكويت في القاهرة تصدر بيانا بشأن اعتقال طلاب بالإسكندرية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة دولة الكويت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، بيانا، لتوضيح ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية الساحلية

مشاجرة بين طلاب

وقال البيان: “أوضحت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية في بيان لها أنه وفيما يتعلق بشريط الفيديو الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بأن ماحدث هو مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين هناك في أحد المجمعات التجارية نجم عنها بعض الإصابات الطفيفة، وقد تدخل أفراد أمن المجمع لفضها وتتابع السفارة والملحق الثقافي بالاسكندرية حالياً مجريات التحقيق لدى الجهات المختصة”.

والسفارة إذ يؤسفها ما حدث فإنها تعبر عن استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة وتدعو إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

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حقيقة اعتداء الشرطة المصرية على كويتيين

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تداولوا مقطع فيديو، في محافظة الإسكندرية المصرية، يوثق ما وصف بأنه “اعتداء الشرطة المصرية على طلاب كويتيين”.