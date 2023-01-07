الرياضة تحمي الأطفال والمراهقين من خطر الاكتئاب

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كشفت دراسة حديثة عن أن ممارسة التمارين الرياضية يقلل الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين.

وجاء ذلك استنادًا إلى تحليل بيانات من 21 دراسة شملت أكثر من 2400 طفل، فيما يوصي الباحثون بممارسة حوالي ساعة من النشاط البدني لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع من أجل تخفيف أعراض الاكتئاب.

ويقول الباحثون إن الاكتئاب هو ثاني أكثر الاضطرابات العقلية شيوعًا بين الأطفال والمراهقين، وهو مؤشر قوي على الاضطرابات النفسية المستقبلية والانتحار.

وحذروا من أن ما يصل إلى 67 في المائة من الشباب الذين يعانون من أعراض الاكتئاب معرضون لخطر الإصابة بالاكتئاب الكامل أو القلق في مرحلة البلوغ.

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فائدة أكبر لممارسة الرياضة بين الأطفال

وفي الدراسة المشتركة بين والتر طومسون، أستاذ متقاعد لعلم وظائف الأعضاء وجامعة جورجيا الأمريكية، قام فريق البحث بتجميع البيانات المستمدة من 21 تجربة سريرية سابقة شارك فيها الأطفال والمراهقون في برامج النشاط البدني.

ووجد الباحثون أن أكبر فائدة حدثت في المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا، إذ أظهر التحليل، الذي نُشر في دورية “جاما بيديارتيكس”، فائدة أكبر لممارسة الرياضة بين الأطفال الذين تم تشخيصهم بالفعل بالاكتئاب أو بمرض عقلي آخر.

وقال طومسون، ، وفقًا لوكالة “يو بي آي”: “هذه هي المرة الأولى التي نتمكن فيها من إجراء دراسات كافية معًا حتى نتمكن من التوصل إلى نتيجة جيدة للإجابة على السؤال، “هل النشاط البدني والتمارين الرياضية جيدان للأطفال الذين يعانون من أعراض الاكتئاب؟. الجواب هو نعم بأغلبية ساحقة”.

ووجدت الدراسة أيضًا أن برامج التمارين الرياضية التي تقل مدتها عن 12 أسبوعًا أظهرت فوائد أكبر – لأن مثل هذا البرنامج المحدد بدقة يتيح للمشاركين إحساسًا إيجابيًا بالإنجاز، وفقًا لمقالة افتتاحية شارك في كتابتها إدواردو بوستامانتي، الأستاذ المساعد في علم الحركة والتغذية بجامعة إلينوي الأمريكية.

قال بوستامانتي: “إن برامج النشاط البدني التي نوفرها تقلل من أعراض الاكتئاب دون أن نحاول. نحصل على هذا التأثير دون أن نحاول صراحةً تقليل الاكتئاب”.

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النشاط البدني يساعد في تخفيف الاكتئاب

ويقول الخبراء إن هناك عدة أسباب تجعل النشاط البدني قد يساعد في تخفيف الاكتئاب.

إذ يقول طومسون إن التمارين الرياضية تفرز هرمونات في المخ تسمى الإندورفين التي تعزز الشعور بالراحة وتحسن المزاج العام.

ووفقًا للخبراء، فإن النشاط البدني يمكن أن يجعل الطفل يشعر بتحسن من خلال جعل أجسامهم أكثر صحة وتعزيز النوم عالي الجودة.

فضلاً عن ذلك، فإن التمارين الرياضية تعزز صحة الدماغ، كما قال بوستامانتي، مضيفًا: “لدينا دليل على أنه عندما يمارس الأطفال الرياضة، تتحسن المادة البيضاء في الدماغ، وبالتالي تصبح أجزاء الدماغ التي تتواصل بين المناطق نوعًا ما أكثر ارتباطًا وأكثر كفاءة. لدينا بيانات ترى المزيد من التنشيط في المجالات ذات الصلة بالمهمة المعرفية في متناول اليد. لذا، فإن أجزاء أدمغة الأطفال المسؤولة عن التركيز تكون أكثر نشاطًا بعد ممارسة الرياضة”.