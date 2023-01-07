أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن مقرن بن محمد بن مقرن بن مشاري

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأمير فيصل بن مقرن بن محمد بن مقرن بن مشاري – رحمه الله – بجامع الملك خالد في ام الحمام .

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن محمد وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأبناء الفقيد .

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