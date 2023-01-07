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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن مقرن بن محمد بن مقرن بن مشاري

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن مقرن بن محمد بن مقرن بن مشاري

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن مقرن بن محمد بن مقرن بن مشاري
٠٦:٢٣:٥٣ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأمير فيصل بن مقرن بن محمد بن مقرن بن مشاري – رحمه الله – بجامع الملك خالد في ام الحمام .

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وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن محمد وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأبناء الفقيد .

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أمير الرياض الأمير فيصل بن مقرن بن محمد بن مقرن بن مشاري صلاة الميت

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