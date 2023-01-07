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مدمر لنفسية الأبناء.. خطأ شائع يقع فيه الآباء
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مدمر لنفسية الأبناء.. خطأ شائع يقع فيه الآباء

مدمر لنفسية الأبناء.. خطأ شائع يقع فيه الآباء

مدمر لنفسية الأبناء.. خطأ شائع يقع فيه الآباء
٠٦:٢٢:١١ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تؤثر أبسط الأشياء على نفسية الأطفال وحالتهم المزاجية بشكل عام، وهو ما يتطلب من الوالدين توخي الحذر والانتباه لأدق التفاصيل في التعامل معهم، لتفادي أي أثار أو انعكاسات سلبية قد تطرأ عليهم.

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الأخطاء الشائعة لدى بعض الآباء

في هذا السياق، حذر الدكتور محمد اليوسف، استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج (الاكتئاب) والقلق-مهتم بالتنمية البشرية والعلوم الإنسانية من الأخطاء الشائعة لدى بعض الآباء أن يمن على أولاده بما يفعله.

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نماذج من هذه الأخطاء

وضرب اليوسف أمثلة من هذه الأخطاء عبر حسابه في موقع “تويتر”: “طلعت من أجلكم، وأجلت أعمالي!”ـ أو بعض الأمهات حين تقول: “ضحيت بصديقاتي وخرجت معكم،وهذي آخرتها!”.

وتابع محذرًا من ارتكاب هذه الأخطاء: “يحمّلون الأبناء عبئًا نفسيًا اضافيًا عندما يمنون بوقتهم عليهم، أنت تخرج معهم لتقضي وقتًا ممتعًا مع من تحب وليست تضحية!”.

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أخطاء مدمرة لنفسية الأبناء الأخطاء الشائعة لدى بعض الآباء الدكتور محمد اليوسف استشاري الطب النفسي تربية الأبناء

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