وظائف شاغرة بمركز الخليج للأبحاث

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أعلن مركز الخليج للأبحاث، عبر موقع لينكدان للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

سكرتير:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها

خبرة سابقة كسكرتير أو مجال ذي صلة

أن يكون المرشح في الرياض

مهارات تنظيمية كبيرة إلى جانب كونها موجهة نحو التفاصيل

يبرع في Microsoft Office ، وبرامج الاتصالات التجارية

متعدد اللغات.

اخصائي تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

خبرة 2 + سنوات خبرة في صيانة أنظمة وشبكات الحاسب الآلي.

مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.

مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.

الشهادة المهنية (مثل CCNS و CISSP و MCSE).

يبرع في برمجة قواعد البيانات وتركيب البرامج.

انتبه للتفاصيل.

مهارات جيدة في حل المشكلات.

ثنائي اللغة.

باحث بيئي:

المؤهلات والخبرات:

يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم البيئية بدرجة الماجستير. يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية (ثنائي اللغة). إجراء تحليل اقتصادي قياسي أو برامج أخرى للطرق الكمية التطبيقية مثل EViews و R و Stata. من الضروري أن تكون بارعًا في استخدام أجهزة الكمبيوتر وبرامج Microsoft Office المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ،



يعد الإلمام بتحليل الإحصائيات وبرامج التنبؤ ميزة إضافية. أن يكون لديه المهارات الفنية المتعلقة بالاقتصاد (الكلي والجزئي …). إعداد التقارير والدراسات الاقتصادية. مهارات العمل ضمن فريق وتحت الضغط. مهارات لأداء مهام متعددة في نفس الوقت.



باحث اقتصادي:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الاقتصاد ويفضل أن يكون بدرجة الماجستير.

يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية (ثنائي اللغة).

من الضروري أن يكون متمكنا من استخدام الحاسبات وبرامج مايكروسوفت أوفيس المختلفة.

يعد الإلمام بالتحليل الإحصائي وبرامج التنبؤ ميزة إضافية.

أن يكون لديه المهارات الفنية المتعلقة بالبيئة (تغير المناخ ، الإدارة البيئية ، التنوع البيولوجي ، إلخ).

الإلمام بأحكام القوانين الاقتصادية وفهم جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

إعداد التقارير والدراسات الاقتصادية.

مهارات العمل ضمن فريق وتحت الضغط.

مهارات لأداء مهام متعددة في نفس الوقت.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف؛ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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