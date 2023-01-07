السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف شاغرة بمركز الخليج للأبحاث
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وظائف شاغرة بمركز الخليج للأبحاث

وظائف شاغرة بمركز الخليج للأبحاث

وظائف شاغرة بمركز الخليج للأبحاث
٠٥:٥٣:٥١ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الخليج للأبحاث، عبر موقع لينكدان للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

سكرتير:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
  • خبرة سابقة كسكرتير أو مجال ذي صلة
  • أن يكون المرشح في الرياض
  • مهارات تنظيمية كبيرة إلى جانب كونها موجهة نحو التفاصيل
  • يبرع في Microsoft Office ، وبرامج الاتصالات التجارية
  • متعدد اللغات.

اخصائي تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
  • خبرة 2 + سنوات خبرة في صيانة أنظمة وشبكات الحاسب الآلي.
  •  مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.
  •  مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.
  •  الشهادة المهنية (مثل CCNS و CISSP و MCSE).
  •  يبرع في برمجة قواعد البيانات وتركيب البرامج.
  •  انتبه للتفاصيل.
  •  مهارات جيدة في حل المشكلات.
  •  ثنائي اللغة.

باحث بيئي:

المؤهلات والخبرات:

    •  يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم البيئية بدرجة الماجستير.
    •  يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية (ثنائي اللغة).
    •  إجراء تحليل اقتصادي قياسي أو برامج أخرى للطرق الكمية التطبيقية مثل EViews و R و Stata.
    •  من الضروري أن تكون بارعًا في استخدام أجهزة الكمبيوتر وبرامج Microsoft Office المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ،
    • يعد الإلمام بتحليل الإحصائيات وبرامج التنبؤ ميزة إضافية.
    •  أن يكون لديه المهارات الفنية المتعلقة بالاقتصاد (الكلي والجزئي …).
    •  إعداد التقارير والدراسات الاقتصادية.
    •  مهارات العمل ضمن فريق وتحت الضغط.
    •  مهارات لأداء مهام متعددة في نفس الوقت.

باحث اقتصادي:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في الاقتصاد ويفضل أن يكون بدرجة الماجستير.
  •  يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية (ثنائي اللغة).
  •  من الضروري أن يكون متمكنا من استخدام الحاسبات وبرامج مايكروسوفت أوفيس المختلفة.
  •  يعد الإلمام بالتحليل الإحصائي وبرامج التنبؤ ميزة إضافية.
  •  أن يكون لديه المهارات الفنية المتعلقة بالبيئة (تغير المناخ ، الإدارة البيئية ، التنوع البيولوجي ، إلخ).
  •  الإلمام بأحكام القوانين الاقتصادية وفهم جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
  •  إعداد التقارير والدراسات الاقتصادية.
  •  مهارات العمل ضمن فريق وتحت الضغط.
  •  مهارات لأداء مهام متعددة في نفس الوقت.

 طريقة التقديم :

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف؛ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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