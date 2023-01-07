وظائف شاغرة بمركز الخليج للأبحاث
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مركز الخليج للأبحاث، عبر موقع لينكدان للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
سكرتير:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها
- خبرة سابقة كسكرتير أو مجال ذي صلة
- أن يكون المرشح في الرياض
- مهارات تنظيمية كبيرة إلى جانب كونها موجهة نحو التفاصيل
- يبرع في Microsoft Office ، وبرامج الاتصالات التجارية
- متعدد اللغات.
اخصائي تكنولوجيا المعلومات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
- خبرة 2 + سنوات خبرة في صيانة أنظمة وشبكات الحاسب الآلي.
- مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.
- مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.
- الشهادة المهنية (مثل CCNS و CISSP و MCSE).
- يبرع في برمجة قواعد البيانات وتركيب البرامج.
- انتبه للتفاصيل.
- مهارات جيدة في حل المشكلات.
- ثنائي اللغة.
باحث بيئي:
المؤهلات والخبرات:
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- يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم البيئية بدرجة الماجستير.
- يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية (ثنائي اللغة).
- إجراء تحليل اقتصادي قياسي أو برامج أخرى للطرق الكمية التطبيقية مثل EViews و R و Stata.
- من الضروري أن تكون بارعًا في استخدام أجهزة الكمبيوتر وبرامج Microsoft Office المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ،
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- يعد الإلمام بتحليل الإحصائيات وبرامج التنبؤ ميزة إضافية.
- أن يكون لديه المهارات الفنية المتعلقة بالاقتصاد (الكلي والجزئي …).
- إعداد التقارير والدراسات الاقتصادية.
- مهارات العمل ضمن فريق وتحت الضغط.
- مهارات لأداء مهام متعددة في نفس الوقت.
باحث اقتصادي:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الاقتصاد ويفضل أن يكون بدرجة الماجستير.
- يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية (ثنائي اللغة).
- من الضروري أن يكون متمكنا من استخدام الحاسبات وبرامج مايكروسوفت أوفيس المختلفة.
- يعد الإلمام بالتحليل الإحصائي وبرامج التنبؤ ميزة إضافية.
- أن يكون لديه المهارات الفنية المتعلقة بالبيئة (تغير المناخ ، الإدارة البيئية ، التنوع البيولوجي ، إلخ).
- الإلمام بأحكام القوانين الاقتصادية وفهم جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
- إعداد التقارير والدراسات الاقتصادية.
- مهارات العمل ضمن فريق وتحت الضغط.
- مهارات لأداء مهام متعددة في نفس الوقت.
طريقة التقديم :
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف؛ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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