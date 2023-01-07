أصحاب النوم الخفيف أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض المميتة!

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إذا كان نومك خفيفًا فأنت معرض لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا للخبراء في مؤسسة “سليب فاونديشين”.

وأكد طبيب الغدد الصماء الدكتور أنيس رحمان أن النوم السيء مرتبط بمرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأصحاب النوم الخفيف يشعرون بأقل الاضطرابات أثناء النوم، مثل تغيير وضعية النوم لشريكهم، أو الضوضاء في الخارج، أو الضوء في الردهة.

ووفقًا للدكتور رحمن، فإن الأشخاص الذين ينامون بشكل خفيف معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالسمنة وأنواع معينة من السرطان.

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كيف تنام بشكل أفضل؟

يمكن للأشخاص الذين ينامون بشكل خفيف أن يساعدوا أنفسهم من خلال الانخراط في أنماط نوم صحية جيدة، الاستيقاظ والنوم في نفس الوقت كل يوم وليلة، عمل روتين يومي مهدئ لوقت النوم، يتضمن نفس الخطوات، بنفس الترتيب، لتدريب الدماغ على وقت النوم.

وقبل محاولة النوم، من الأفضل تجنب الإلكترونيات والضوء الأزرق لمدة تصل إلى 60 دقيقة. وإذا كنت تميل إلى النوم أثناء النهار، فتوقف، لأن القيلولة لأكثر من 30 دقيقة قد تجعل النوم أكثر صعوبة في الليل، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

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أعراض السكري من النوع 2

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن علامات مرض السكري من النوع 2 تتمثل في الآتي:

-التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل

-الشعور بالعطش طوال الوقت

-الشعور بالتعب الشديد

-فقدان الوزن دون محاولة

-حكة حول القضيب أو المهبل، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

-عدم التئام الجروح بسرعة

-الرؤية المشوشة.

ضغط الدم المرتفع

وتحذر مؤسسة القلب البريطانية من أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد يشعرون بالرضا عن أنفسهم. مع ذلك، يمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة، لأنها تزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وفي حين أن ارتفاع ضغط الدم، قد لا يظهر مع أي أعراض، إلا أنه قد يحدث في بعض الحالات.

علامات ارتفاع ضغط الدم:

-الرؤية المشوشة

-نزيف في الأنف

-ضيق في التنفس

-ألم تاصدر

-الدوخة

-الصداع.

أمراض القلب والأوعية الدموية

يمكن أن تشمل أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية ما يلي:

-ألم صدر

-ألم أو ضعف أو خدر في الساقين و / أو الذراعين

-ضيق التنفس

-ضربات قلب سريعة جدًا أو بطيئة، أو خفقان القلب

-الشعور بالدوار أو الدوخة أو الإغماء

-الإعياء

-تورم الأطراف.