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الأسهم تتعافى وتغلق على مكاسب أسبوعية والنفط يخسر والذهب يواصل الصعود
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الأسهم تتعافى وتغلق على مكاسب أسبوعية والنفط يخسر والذهب يواصل الصعود

الأسهم تتعافى وتغلق على مكاسب أسبوعية والنفط يخسر والذهب يواصل الصعود

الأسهم تتعافى وتغلق على مكاسب أسبوعية والنفط يخسر والذهب يواصل الصعود
٠٦:٠٣:١٩ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعافى مؤشر سوق الأسهم الرئيس في المملكة، وأنهى تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 0.5 % ما يعادل 54 نقطة، مغلقا عند 10532 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 10478 نقطة.

ارتفاع التداول اليومي والسيولة الأسبوعية

وسجل معدل التداول اليومي ارتفاعا بنسبة 17 % خلال الأسبوع ليصل إلى 3.61 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والذي بلغ نحو 3.09 مليار ريال.

وسجلت السيولة الأسبوعية تحسناً بعد ارتفاعها إلى مستويات 18 مليار ريال في الأسبوع الأول من عام 2023 مقارنة نحو 14 مليار ريال في الأسبوع الأخير من عام 2022.

15 قطاعا تصعد

وارتفع 15 قطاعا خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه، مقابل انخفاض 6 قطاعات، وتصدر قطاع “السلع الرأسمالية” القطاعات المرتفعة بنسبة 5.2 %، ثم قطاع “الخدمات الاستهلاكية” بنسبة 4.7 %، كما ارتفع قطاع “المواد الأساسية” بنسبة 2.5 %.

في المقابل، تصدر قطاع “الطاقة” قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 1.5 %، وتراجع قطاع “البنوك” بنسبة 0.3 %، وفيما يخص الأسهم ارتفعت أسعار أسهم 181 شركة خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات دون تغير.

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لهذه الأسباب.. أسعار النفط تُسجل أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر

أكبر خسارة أسبوعية للنفط خلال شهر

سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر، حيث استقر خام غرب تكساس الوسيط في ختام التداولات عند 73.77 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه إلى 75.45 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر الخام الأمريكي بنسبة 9% تقريبا، مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر الماضي، وفق وكالة “سبوتنيك”.
وأغلق خام “برنت” المتداول في لندن منخفضا 12 سنتا، أو 0.2%، عند 78.57 دولار للبرميل، فيما وصل خام القياس العالمي إلى مستوى مرتفع بلغ 80.56 دولار يوم الجمعة، وعلى مدار الأسبوع ، انخفض بنسبة 9% تقريبا.

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الذهب.. مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة السادس من يناير كانون الثاني مسجلة المكاسب الأسبوعية الثالثة على التوالي.

وعند التسوية ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.6% أو 29.10 دولار إلى 1869.70 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 2.4%، حسب “CNBC”.

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر بعدما أظهر التقرير الشهري للوظائف الأمريكية إضافة الاقتصاد 223 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو مستوى أعلى من التوقعات عند 200 ألف.

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“الاستثمارات العامة” السادس ضمن أكبر الصناديق السيادية عالميا

حافظ صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بإجمالي أصول بلغ 607.42 مليار دولار بنهاية العام 2022، وفقًا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

تمويلات عقارية وإطلاق معمل المصرفية المفتوحة

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، أن حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف بلغ 7.39 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2022، بانخفاض قدره 37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

ومن ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي، إطلاق معمل المصرفية المفتوحة، وذلك وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة  الذي جرى إصداره من قبل “المركزي” في شهر نوفمبر 2022، لزيادة تأمين المعاملات.

ويُعد معمل المصرفية المفتوحة أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة، حيث يوفر المعمل بيئة تقنية اختبارية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة.
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