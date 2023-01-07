السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
إمارة المدينة المنورة تعلن توفر وظائف هندسية
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إمارة المدينة المنورة تعلن توفر وظائف هندسية

إمارة المدينة المنورة تعلن توفر وظائف هندسية

إمارة المدينة المنورة تعلن توفر وظائف هندسية
٠٥:١٨:٥٢ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، عن توفر وظائف هندسية، بشرط القدرة على تصميم معماري باستخدام برنامج الأوتوكاد وبرنامج الثري دي ماكس و برنامج الريفت، وذلك حسب التفاصيل التالية:

تصنيف الوظيفة : هندسة

الراتب: يحدد وقت المقابلة

نوع الوظيفة : دوام كامل

حالة الوظيفة : سعودي

الجنس المطلوب : الكل

تاريخ الإعلان : 04/1/2023

تاريخ انتهاء الإعلان : 31/1/2023

الإيميل للتواصل: engdanamd@hotmail.com

رابط تقديم للمنشآة:

المدينة: المدينة المنورة

الخبرة المطلوبة: 1

اللغة الإنجليزية: ليست مطلوبة

المؤهل المطلوب: جامعي

اسم المنشآة: مكتب دانة المدينة للاستشارات الهندسية

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طريقة التقديم:

يمكن التقدم للوظيفة المعلنة من خلال الرابط ( هنا )

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