إمارة المدينة المنورة تعلن توفر وظائف هندسية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، عن توفر وظائف هندسية، بشرط القدرة على تصميم معماري باستخدام برنامج الأوتوكاد وبرنامج الثري دي ماكس و برنامج الريفت، وذلك حسب التفاصيل التالية:
تصنيف الوظيفة : هندسة
الراتب: يحدد وقت المقابلة
نوع الوظيفة : دوام كامل
حالة الوظيفة : سعودي
الجنس المطلوب : الكل
تاريخ الإعلان : 04/1/2023
تاريخ انتهاء الإعلان : 31/1/2023
الإيميل للتواصل: engdanamd@hotmail.com
رابط تقديم للمنشآة:
المدينة: المدينة المنورة
الخبرة المطلوبة: 1
اللغة الإنجليزية: ليست مطلوبة
المؤهل المطلوب: جامعي
اسم المنشآة: مكتب دانة المدينة للاستشارات الهندسية
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طريقة التقديم:
يمكن التقدم للوظيفة المعلنة من خلال الرابط ( هنا )