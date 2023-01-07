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عيار 21 يتجاوز 197 ريالا.. تعرف على أسعار الذهب بأسواق المملكة اليوم
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عيار 21 يتجاوز 197 ريالا.. تعرف على أسعار الذهب بأسواق المملكة اليوم

عيار 21 يتجاوز 197 ريالا.. تعرف على أسعار الذهب بأسواق المملكة اليوم

عيار 21 يتجاوز 197 ريالا.. تعرف على أسعار الذهب بأسواق المملكة اليوم
٠٥:١٥:٤٧ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في أسواق المملكة، مواصلة سلسلة الصعود منذ الأسبوع الماضي، وسجل عيار 24 نحو 225.60 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 206.80 ريال.

عيار 21 يسجل 197.40 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 197.40 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 169.20 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.60 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.80 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 7016 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1579 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 225,595 ريال.

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سلسلة ارتفاعات متتالية

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، الأربعاء الماضي الموافق 4 يناير 2023، وسجل عيار 24 نحو 223.54 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.92 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 195.60 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.66 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.40 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.77 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6952 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1565 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 223,543 ريال.

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