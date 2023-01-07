ماذا تفعل إذا تعطلت سيارتك بسبب مياه الأمطار؟ خبير يحذرك من فعل هذا الأمر (فيديو)

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قال خبير السيارات، أحمد الحربي إن جميع السيارات الحديثة ليست مناسبة لدخول تجمعات المياه المرتفعة، محذرًا من محاولة تشغيل السيارة إذا تعطلت بسبب الماء.

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عطل في السيارات بسبب مياه الأمطار

وأضاف أن أكثر الأشياء التي يمكن أن تسبب تعطلاً في السيارات مياه الأمطار، ودخول الماء إلى المحرك، موضحًا أن جميع السيارات الحديثة “تتنفس تمامًا”، بحيث يدخل الهواء إلى المحرك.

وبين أن مدخل الهواء في السيارات يختلف مكانه عادة، بعضها متوسط، وأخرى منخفض، وبعضها مرتفع نوعًا ما، “وإذا وصل مستوى الماء إلى مستوى دخول الهواء سيدخل الماء إلى المحرك ويؤدي إلى تلفه”.

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الأعطال الكهربائية والإلكترونية

علاوة على ذلك، أشار الحربي إلى الأعطال التي تحدث نتيجة الأعطال الكهربائية والإلكترونية، نظرًأ لأن السيارات الحديثة مليئة بالإلكترونيات بدءًا من نظام التوجيه “الدركسيون”، معظمها إلكتروني ودخول الماء إليه يعطله.

ونصح بالتوقف عن تشغيل المحرك إذا تعطل نتيجة دخول الماء إليه، لأن مجرد تشغيل السيارة قد يتلف المحرك.