السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
لمدة 4 أشهر.. وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينفذ برنامج «تعظيم السنّة النبوية»
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لمدة 4 أشهر.. وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينفذ برنامج «تعظيم السنّة النبوية»

لمدة 4 أشهر.. وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينفذ برنامج «تعظيم السنّة النبوية»

لمدة 4 أشهر.. وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينفذ برنامج «تعظيم السنّة النبوية»
٠٤:٢٨:٢٤ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

ينفذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة غدا برنامج بعنوان ” تعظيم السنّة النبوية ” ضمن برامج التأصيل العلمي بالوقف الذي يستمر لمدة 4 أشهر بمعدل يوم واحد في الأسبوع ( 3 ساعات ) .

وأوضح الوقف أن البرنامج الذي يتضمن دورات علمية للرجال مباشرة بمقر وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة وللنساء عبر الاتصال المرئي ، يسعى إلى إبراز مكانة السنّة النبوية وتحقيق تعظيمها في نفوس المجتمع باعتبارها المصدر الثاني في التشريع الإسلامي والتنبيه بأهميتها وبيان منزلتها والدفاع عنها وردّ الشبه المثار حولها ، داعيا الراغبين في البرنامج التسجيل عبر الرابط https://bit.ly/3jAHSPS .

انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية بالمسجد الحرام

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السنة النبوية المدينة المنورة تعظيم الوحيين

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