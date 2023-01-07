لمدة 4 أشهر.. وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينفذ برنامج «تعظيم السنّة النبوية»

تواصل- واس:

ينفذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة غدا برنامج بعنوان ” تعظيم السنّة النبوية ” ضمن برامج التأصيل العلمي بالوقف الذي يستمر لمدة 4 أشهر بمعدل يوم واحد في الأسبوع ( 3 ساعات ) .

وأوضح الوقف أن البرنامج الذي يتضمن دورات علمية للرجال مباشرة بمقر وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة وللنساء عبر الاتصال المرئي ، يسعى إلى إبراز مكانة السنّة النبوية وتحقيق تعظيمها في نفوس المجتمع باعتبارها المصدر الثاني في التشريع الإسلامي والتنبيه بأهميتها وبيان منزلتها والدفاع عنها وردّ الشبه المثار حولها ، داعيا الراغبين في البرنامج التسجيل عبر الرابط https://bit.ly/3jAHSPS .