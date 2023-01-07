شاهد.. جبال مكة تتحول إلى اللون الأخضر في مشهد بديع

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تحول لون جبال مكة المكرمة إلى اللون الأخضر، بعد هطول الأمطار الغزيرة عليها منذ أيام في مشهد بديع ورائع.

وأظهرت المقطع، اكتساء جبال مكة باللون الأخضر نتيجة خروج الزرع من باطن الأرض بسبب الأمطار، حيث تعرضت أحياء مكة المكرمة، ومنها حي الشرائع، إلى هطول امطار غزيرة على مدار أيام، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها) ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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