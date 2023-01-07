الجمهوري «كيفن مكارثي» رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

تواصل – فريق التحرير:

تمكن عضو مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، زعيم الأغلبية الجمهورية من ولاية كاليفورنيا، من الحصول على أغلبية الأصوات، لتولي منصب رئيس مجلس النواب، بعد محاولات متعددة -فشلت كلها- في اختيار رئيس المجلس خلال أول تصويت.

لم يحصل على 218 صوتا

وحصل مكارثي على 216 صوتا، في حين حجب 6 من أعضاء حزبه أصواتهم، لرفضهم لرئاسته أغلبية الجمهوريين، وتسبب الحجب في عدم حصول مكارثي على 218 صوتاً، والتي تشكل نصف المجلس.

وينبأ هذا الفارق الضئيل، فضلا عن جولات الانتخابات الـ 14 الفاشلة بسنوات قادمة يشوبها الخلافات في مجلس النواب الأمريكي، حسب “CNBC”.

اقرأ أيضا:

بعد فشل تاريخي لثلاث مرات.. «النواب الأمريكي» يعقد جولة تصويت جديدة لانتخاب رئيسه

تنازلات مكارثي لرئاسة “النواب”

وكان كيفين مكارثي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، قدم العديد من التنازلات، من أجل الحصول على الأغلبية المؤهلة لرئاسة المجلس، لكنه حصل على 201 صوتا، حتى الخميس الماضي، بعد أن فشل المجلس، 8 مرات، في اختبار رئيسه.

مهام رئيس مجلس النواب الأمريكي

ويجوز منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي قوة كبيرة، في الإدارة الأمريكية حيث يٌمنح سيطرة شبه كاملة على أعمال الغرفة السفلى بالكونجرس، حيث يضع جدول الأعمال التشريعي لمجلس النواب.

ويتحكم رئيس مجلس النواب بمهام اللجان، ويحدد برنامج العمل، كما يكون مسؤولا عن إبقاء أعضاء الحزب متحدين خلف المبادرات الرئيسية، حسب “العين الإخبارية”.