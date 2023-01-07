مشهد لم يتكرر منذ 10 سنوات.. بحيرة «أم شقوق» تمتلئ بمياه الأمطار (فيديو)

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في مشهد لم يتكرر منذ 10 سنوات، امتلأت بحيرة أم شقوق الواقعة أمام جبل طويق بمياه الأمطار، وفق ما أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” عبر حسابها في موقع “تويتر”.

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امتلاء البحيرة بمياه الأمطار

وأظهر المقطع الذي التقطته كاميرا طائرة امتلاء البحيرة، بمياه الأمطار التي تكونت خلال الأيام الماضية.

وتقع روضة أم شقوق بالقرب من بلدة الرغابة في ثادق بين القصيم والرياض، ويتواجد فيها أكثر الكثبان الرملية تنوعًا في المملكة. وهي محاطة بجبال طويق الشهيرة، وتمتد لأكثر من 800 كيلومتر من كثبان الزلفي الرملية إلى الربع الخالي ومشروع القدية.

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وهطلت الأمطار الغزيرة على مناطق واسعة من المملكة خلال الأيام الماضية، مكونة سيولاً في بعض المناطق.