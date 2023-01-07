السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
توقف حركة الطيران بمطار بغداد الدولي بشكل كامل
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توقف حركة الطيران بمطار بغداد الدولي بشكل كامل

توقف حركة الطيران بمطار بغداد الدولي بشكل كامل

توقف حركة الطيران بمطار بغداد الدولي بشكل كامل
٠٣:٤٧:٤٦ م، السبت، ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بسبب التقلبات الجوية وعدم استقرار حالة الطقس، أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، عن توقف حركة الطيران بشكل كامل.

وقالت إدارة المطار في بيان لها على موقع “فيسبوك”: “تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م”.

وأضاف البيان: “سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار”.

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في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأحوال الجوية العراقية، أن البلاد على موعد مع هطول جديد للأمطار، إضافة إلى عواصف رعدية متوقعة خلال الأسبوع القادم.

الكلمات الدلالية:
اخبار العراق العراق توقف حركة الملاحة مطار بغداد الدولي

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