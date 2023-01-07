المخابرات الأوكرانية: روسيا قد تستدعي 500 ألف جندي خلال شهور

تواصل – فريق التحرير:

قالت المخابرات الأوكرانية، إن روسيا تستعد لتعبئة عسكرية ثانية، استعدادًا لتوسيع الهجمات في أوكرانيا خلال الربيع المقبل.

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هجمات في الربيع والصيف

وزعم نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، الجمعة، أن موسكو تدرس استدعاء 500 ألف جندي إضافي قبل العمليات الهجومية المخطط لها في فصلي الربيع والصيف، حسبما ذكرت صحيفة “الجارديان”.

وأثارت تعبئة أولى في روسيا قبل شهور اعتراضات واسعة، وتسبب في فرار الآلاف في سن القتال من البلاد حتى لا يتم إرسالهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا.

وقال بوتين عقب التعبئة الأولى التي شملت استدعاء 300 ألف روسي للعمليات العسكرية في أوكرانيا، إنه لا يستعد لجولة ثانية من التعبئة، وإن جزءًا فقط ممن تم استدعاؤهم في الخريف قد تم نشرهم في الخطوط الأمامية.

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هدوء مخيف في كييف

في غضون ذلك، ساد هدوء مخيف في كييف يوم الجمعة مع دخول أمر بوتين لوقف إطلاق النار في عطلة يوم الميلاد الأرثوذكسية حيز التنفيذ.

ولم تحدث انفجارات في العاصمة الأوكرانية الجمعة كما يحدث بشكل شبه يومي منذ أسابيع. ونزل الأوكرانيون بحذر إلى الشوارع للتسوق وحضور احتفالات عشية يوم الميلاد.

ولم توضح كييف ما إذا كانت قواتها ستلتزم بوقف إطلاق النار. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى حدوث قصف واشتباكات متفرقة، لكن لم يتسن التأكد من صحة هذه التقارير.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن أفراد الأمم المتحدة على الأرض في أوكرانيا “لم يروا تقارير عن قتال عنيف أو كبير”، لكنه أشار إلى أن الموظفين الدوليين “ليسوا في كل مكان”.