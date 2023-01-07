أمطار غزيرة متفرقة على الأحساء والفرصة مهيأة لهطول المزيد

تواصل- واس:

هطلت اليوم السبت، أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار بمشيئة الله.. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول امطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأضاف أنها قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على الاجزاء الجنوبية منها, في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف ،حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وشمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر متوسط الموج الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية الى شمالية شرقية تتحول شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والاوسط يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والاوسط.

أمطار على جازان

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، على محافظات الحرث، الريث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

ونبه المركز من رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، على محافظتي الدرب ، وبيش ، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى-حتى الساعة الثـامنة مساءً.